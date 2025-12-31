Nel 2025, molte attività storiche italiane hanno chiuso i battenti, segnando un momento di difficoltà per il settore commerciale. In diverse città, sia grandi che piccole, si è osservato un incremento delle chiusure, riflesso di sfide economiche e cambiamenti di mercato. Questa tendenza evidenzia le trasformazioni in corso e l’impatto sulle comunità locali.

Il 2025 verrà ricordato come uno degli anni più difficili per il commercio italiano. In molte città, dai grandi centri urbani ai piccoli comuni, il numero di serrande abbassate è aumentato in modo visibile. Bar storici, ristoranti, negozi di quartiere e piccole attività familiari hanno chiuso, lasciando vuoti difficili da colmare. Non si tratta di casi isolati, ma di un fenomeno strutturale che da anni interessa il tessuto economico del Paese e che nel 2025 ha mostrato segnali ancora più evidenti. A confermarlo sono i dati diffusi dalle principali associazioni di categoria e dagli osservatori economici. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

Le chiusure più dolorose del 2025: quali attività storiche hanno abbassato la serranda in Italia

