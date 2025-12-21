Studenti fuori sede la protesta a Genova | Costi troppo alti per viaggiare nelle feste

Gli studenti fuori sede di Genova hanno organizzato una protesta per evidenziare l'aumento dei costi di viaggio durante le festività, che rendono difficile trasferirsi tra casa e università. La manifestazione si inserisce in un quadro di crescenti rincari, con aumenti che, secondo i consumatori, raggiungono anche il 900% tra aerei e treni. La questione evidenzia l'impatto delle tariffe sui giovani che devono spostarsi frequentemente.

Manifestazione anche a Genova degli studenti fuori sede: “Costi troppo alti per viaggiare”. I consumatori: “Dagli aerei ai treni spiccano aumenti ingiustificati, si arriva fino al 900%”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

