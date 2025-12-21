Studenti fuori sede la protesta a Genova | Costi troppo alti per viaggiare nelle feste

Gli studenti fuori sede di Genova hanno organizzato una protesta per evidenziare l'aumento dei costi di viaggio durante le festività, che rendono difficile trasferirsi tra casa e università. La manifestazione si inserisce in un quadro di crescenti rincari, con aumenti che, secondo i consumatori, raggiungono anche il 900% tra aerei e treni. La questione evidenzia l'impatto delle tariffe sui giovani che devono spostarsi frequentemente.

Manifestazione anche a Genova degli studenti fuori sede: "Costi troppo alti per viaggiare". I consumatori: "Dagli aerei ai treni spiccano aumenti ingiustificati, si arriva fino al 900%".

Studenti fuori sede contro il caro trasporti: "Centinaia di euro per tornare a casa" - Abbiamo provato a prenotare un volo, o un treno, o un bus, per andare a trascorrere al sud le feste di Natale ... genovatoday.it

Salasso per tornare a casa a Natale, a Genova la protesta degli studenti fuori sede - Mobilitazione dei collettivi studenteschi contro il caro trasporti: "Frutto di un sistema che dà la priorità alla speculazione" ... msn.com

Tanti assenti nelle classi e un’altra consistente quota di studenti, circa settanta, che rimangono al di fuori del cancello di ingresso, decidendo, alla fine, di non entrare e dare vita ad uno “sciopero” - facebook.com facebook

