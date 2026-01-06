I figli di Harry e Meghan potranno andare da nonno Carlo

I figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, avranno l’opportunità di visitare Re Carlo, grazie al riconoscimento della scorta per il Principe Harry. Questa decisione potrebbe favorire un miglioramento nei rapporti familiari, consentendo ai piccoli di trascorrere del tempo con il nonno. La possibilità di incontri tra le generazioni rappresenta un passo importante nel contesto delle relazioni all’interno della Famiglia Reale britannica.

Arrivano buone notizie per chi ancora spera di rivedere la Famiglia Reale inglese di nuovo unita: a seguito del riconoscimento della scorta per il Principe Harry, i piccoli Archie e Lilibet potranno tornare a far visita a Re Carlo. I bambini non vedono da tempo il loro nonno. Lo scorso maggio il Duca di Sussex aveva presentato un appello presso l'Alta Corte del Regno Unito, chiedendo che gli fosse garantito il servizio di sicurezza durante i suoi viaggi in Patria. Senza di esso, infatti, non poteva tornare in totale sicurezza alla sua vecchia casa insieme alla moglie Meghan e ai figli Archie e Lilibet.

Re Carlo, il piano di Meghan per i figli che spaventa la monarchia - Il piano di Meghan Markle per i suoi figli potrebbe cambiare le carte in tavola anche per la Royal Family. dilei.it

Harry e i figli Archie e Lilibet potranno tornare da re Carlo. «La sicurezza per il principe sarà garantita» - Fonti del Ministero dell'Interno hanno indicato che la sicurezza per Harry è stata garantita ». msn.com

Harry e Meghan scelgono un Natale lontano dalla famiglia reale Anche quest’anno, Harry e Meghan trascorreranno le feste natalizie a Montecito, in California, insieme ai loro figli Archie e Lilibet, senza partecipare alle celebrazioni a Buckingham Palace. L’ - facebook.com facebook

