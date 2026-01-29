Hamas | mai accettato di disarmare

Hamas ribadisce di non aver mai accettato di disarmarsi. Mousa Abu Marzouk, uno dei leader del gruppo, ha chiarito che non ci sono state trattative in tal senso e che il loro armamento resta un punto fermo. Nel frattempo, il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente Usa Trump continuano a chiedere a Hamas di consegnare le armi, ma finora senza successo.

13.55 "Hamas non ha mai accettato di disarmare", ha affermato un alto responsabile del gruppo,Mousa Abu Marzouk, mentre il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente Usa Trump insistono sul fatto che Hamas debba rinunciare alle armi nel prossimo futuro. "Non abbiamo ancora discusso delle armi nessuno ce ne ha parlato direttamente. Non abbiamo parlato con la parte americana o con i mediatori sul tema,quindi non possiamo discutere di cosa significhi o quale sia l'obiettivo", ha ribadito Abu Marzouk.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il 20 giugno, il presidente Trump ha incontrato il premier israeliano Netanyahu per discutere della sicurezza nella regione.

Donald Trump ha incontrato a Mar-a-Lago il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un contesto di dialogo sulle questioni di sicurezza regionale.

Pace a Gaza, Hamas ha rilasciato i primi 7 ostaggi

