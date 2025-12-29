Trump riceve Netanyahu | Disarmare Hamas L' Iran? Lo faremo a pezzi se

Donald Trump ha incontrato a Mar-a-Lago il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in un contesto di dialogo sulle questioni di sicurezza regionale. Dopo aver già avuto incontri con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e aver avuto una telefonata con Vladimir Putin, l’ex presidente degli Stati Uniti si è espresso sulla necessità di disarmare Hamas e ha affrontato la possibilità di intervenire in Iran.

Dopo il faccia a faccia con Volodymyr Zelensky e la telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump riceve il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Mar-a-Lago, in Florida. Sul tavolo il piano di cessate il fuoco per Gaza e del programma missilistico balistico dell'Iran. Netanyahu in precedenza ha incontrato anche il Segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth prima dell'incontro bilaterale con il presidente. Netanyahu è "un ottimo premier", un vero e proprio "eroe di guerra" al quale dovrebbe essere concessa "la grazia nel suo processo penale", ha detto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump riceve Netanyahu: "Disarmare Hamas. L'Iran? Lo faremo a pezzi se..." Leggi anche: Gaza e la fragile tregua. Trump e Netanyahu: disarmare Hamas Leggi anche: Israele: “Consegnati resti di due ostaggi”. Netanyahu: “Se forze straniere non disarmano Hamas, lo faremo noi” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Gaza, Netanyahu: Hamas ha violato il cessate il fuoco, risponderemo. Trump riceve Netanyahu: "Disarmare Hamas. L'Iran? Lo faremo a pezzi se riprendo con il nucleare" - Dopo il faccia a faccia con Volodymyr Zelensky e la telefonata con Vladimir Putin, il presidente americano Donald Trump riceve il primo ministro ... iltempo.it

