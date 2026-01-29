Codice della strada chi guida sotto effetto di droga è punibile solo se crea pericolo | lo ?ha stabilito la Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha deciso che chi guida sotto effetto di droga può essere punito solo se crea un pericolo. La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non viola la Costituzione, ma la condizione è che si dimostri che il conducente ha messo in pericolo gli altri. La sentenza chiarisce che non basta essere sotto effetto di sostanze stupefacenti, bisogna anche che questa condizione abbia causato rischi concreti sulla strada.

La nuova formulazione dell'articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi. I dubbi sulla legittimità Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell'articolo 187 operata nel 2024. Sino a quel momento la norma puniva chi guidava «in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto» sostanze stupefacenti.

