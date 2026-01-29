Nuovo codice della strada Consulta su droga e guida | Punibile solo se si crea pericolo

La Consulta ha confermato che la nuova versione dell’articolo 187 del codice della strada non viola la Costituzione, purché si interpreti correttamente. Secondo la decisione, si può punire chi guida sotto l’effetto di droghe solo se la condizione porta a un pericolo reale per la sicurezza degli altri sulla strada. La norma, quindi, non prevede sanzioni automatiche, ma si concentra sulle situazioni in cui si rischia davvero.

(Adnkronos) – La nuova formulazione dell’articolo 187 del codice della strada non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 10 del 2026, depositata oggi. Tre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024. Sino a quel momento la norma puniva chi guidava “in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto” sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Nuovo Codice della Strada

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

PATENTE e DROGA: tolleranza zero, stop anche per un consumo occasionale | Avv. Angelo Greco

Ultime notizie su Nuovo Codice della Strada

Argomenti discussi: Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti; Nuovo Codice della Strada: quali farmaci possono essere rischiosi per la patente?; Nuovo codice della strada, bilancio un anno dopo; 142 patenti sospese, via XI Febbraio la più pericolosa: un anno sulle strade di Lecco.

Nuovo codice della strada, Consulta su droga e guida: Punibile solo se si crea pericoloTre giudici di merito avevano espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della modifica dell’articolo 187 operata nel 2024 ... adnkronos.com

Nuovo obbligo nel Codice della Strada: se ignori questa comunicazione rischi fino a 700 euro di multaC’è un nuovo obbligo per gli automobilisti introdotto dal Codice della Strada che può costare davvero caro. Chi ignora una specifica comunicazione rischia una multa fino a 700 euro, oltre a ... supereva.it

Nuovo Codice Appalti: focus sulla verifica dell’anomalia dell’offerta Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici rafforza l’obbligo per le stazioni appaltanti di verificare la congruità delle offerte sospette di anomalia, garantendo maggiore trasparenza e tutela della c - facebook.com facebook

Stop agli autovelox irregolari e, grazie al nuovo Codice della Strada, meno vittime di incidenti. C’è ancora molto da fare, ma questa è la direzione giusta. Nel 2025, riportano le statistiche ufficiali, gli incassi degli enti locali garantiti… facebook.com/5031502511 x.com