Guida il bus turistico per l'Italia senza avere la patente e non riposa per un mese e mezzo | maxi multa da 7mila euro

La Polizia locale di Napoli ha scoperto un conducente di bus turistico che girava senza patente CQC. L’uomo, che ha guidato per oltre un mese e mezzo senza pause, è stato multato con una sanzione da 7.000 euro. I controlli sono stati serrati e hanno portato alla luce questa grave irregolarità.

Controlli della Polizia locale a Napoli, sorpreso conducente di bus turistico senza patente CQC: aveva saltato riposi per 6 settimane.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Bus Turistico Italia Guida senza patente e ha con sé documenti falsi: scatta la maxi multa da 5mila euro Un giovane di 28 anni è stato fermato dai carabinieri di Argenta durante un normale controllo. Cantiere del tram, alla guida dell'escavatore senza patente: maxi multa da 6mila euro Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Bus Turistico Italia Argomenti discussi: Valencia si sveglia a colpi di polvere da sparo! Macrodespertà Fallas 2026; SS96 MORTALE Tre giovani morirono nello scontro con un bus, chiesti 11 anni per l’amico alla guida; Mobilità turistica. Bus turistici in viaggio verso un parco mezzi sicuro e sostenibile (22.01.2026); Fs compra i bus turistici di City Sightseeing: rilevato il gruppo Fratelli Maddii. Multe e sequestri, controlli su taxi e NCC: scovato anche un bus turistico bulgaro fuori normaSettimana di controlli straordinari quella appena conclusa dal personale della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale (GIT). Le operazioni, finalizzate al rafforzamen ... napolitoday.it Minibus turistico esce di strada a Cuba, morti l’autista e la guida italianaUn minibus con a bordo nove turisti italiani è uscito di strada nella provincia cubana di Cienfuegos. A bordo c’era anche la coordinatrice italiana di Avventure nel Mondo, Patrizia Crisolini Malatesta ... blitzquotidiano.it Promuovere la figura della Guida Turistica, significa promuovere il Professionista abilitato per illustrare ai visitatori il patrimonio culturale e turistico dell'Italia. NO all'abusivismo SÌ alle Guide Turistiche Abilitate Potete trovarle sull'elenco nazionale tenuto dal Mi facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.