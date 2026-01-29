Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti la sentenza della Consulta

La Corte costituzionale ha stabilito che chi si mette alla guida dopo aver assunto droghe può essere punito solo se mette in pericolo la sicurezza degli altri. In pratica, non basta essere trovati positivi ai test, bisogna dimostrare che si è creato un rischio reale sulla strada. La decisione cambia le regole e potrebbe influenzare molte sentenze in futuro.

Chi si mette alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti è punibile solo se crea un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito una sentenza depositata il 29 gennaio dalla Corte costituzionale, in cui si legge che «la nuova formulazione dell’ articolo 187 del codice della strada », risalente al 2024, «non è costituzionalmente illegittima, purché venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia posto alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale». Prima della modifica, la norma puniva chi guidava « in stato di alterazione psico-fisica » dopo aver assunto stupefacenti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

La Corte Costituzionale ha appena depositato la sua sentenza sulla guida sotto effetto di droga.

Guida dopo aver assunto droga punibile solo se crea pericolo: la sentenza della Consulta

