Napoli | servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato

Etilometro e drogometro permettono di verificare alcol e droghe nei conducenti. La Polizia di Stato ha svolto servizi finalizzati a contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In particolare, gli agenti della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, con il supporto di personale dell’Ufficio Sanitario, hanno predisposto un’attività di controllo rivolta ai conducenti degli autobus di linee territoriali ed extranazionali, al fine di verificare l’efficienza dei mezzi, i tempi di guida e il controllo dei passeggeri, presso il Terminal Metropark di corso Arnaldo Lucci a Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli: servizi di contrasto alla guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato

