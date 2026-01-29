Guida dopo avere assunto droga punibile solo se crea pericolo

La nuova norma sulla guida sotto l’effetto di droga entra in vigore nel 2024. Secondo le ultime interpretazioni, la legge punisce solo se si dimostra che il consumo ha effettivamente creato pericolo sulla strada. La questione si fa più chiara: non basta essere sotto effetto, bisogna che ci siano rischi concreti. La legge non prevede sanzioni automatiche, ma punisce chi mette a repentaglio la sicurezza. Rimane da capire come verranno valutati i casi e quali saranno le prove ammesse.

La stretta sulla guida sotto l'effetto di droga operata nel 2024 dall'articolo 187 del Codice della Strada non è illegittima purchè venga interpretata nel senso che possa essere punito solo chi si sia messo al volante, dopo l'assunzione di stupefacenti, in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale. Prima la norma puniva chi guidava "in stato di alterazione psico-fisica" dopo aver assunto droga. Con la nuova formulazione dell'articolo 187 si punisce semplicemente chi guida "dopo aver assunto" sostanze stupefacenti.

