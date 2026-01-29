Guida dopo aver assunto droga la novità | Punibile solo se crea pericoli Cosa cambia in concreto

La legge sulla guida sotto effetto di droga cambia ancora. Con la nuova formulazione, non sarà più sufficiente essere alterati: si potrà rischiare solo se si mette in pericolo qualcuno. La norma, riscritta nel 2024, elimina il riferimento all’alterazione psico-fisica, ma permette di punire chi guida in condizioni tali da creare rischi. La differenza è sostanziale, e ora spetta alle forze dell’ordine valutare se ci sono pericoli concreti.

La Consulta ha deciso: la nuova formulazione dell'articolo 187 del Codice della strada non è incostituzionale. Il rischio è che si venga puniti a mesi di distanza dall'assunzione di sostanze: chi paga e quando L'articolo 187 del Codice della strada fa ancora parlare di se. Dopo la riscrittura nel 2024 che eliminava il riferimento allo "stato di alterazione psico-fisica", la nuova formulazione non è incostituzionale, ma può colpire penalmente solo chi si mette alla guida in condizioni tali da creare un pericolo per la sicurezza della circolazione. È il perimetro fissato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.

