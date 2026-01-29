Consulta | guidare dopo aver assunto droga è punibile solo se si crea pericolo

La Consulta ha stabilito che guidare dopo aver assunto droga è punibile solo se si crea un pericolo. La decisione arriva con una modifica all’articolo 187 del Codice della strada approvata nel 2024. Ora, chi viene trovato alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti non rischia sanzioni automatiche, ma solo se si dimostra che il suo comportamento ha messo in pericolo altri. La decisione ha già scatenato reazioni contrastanti tra chi chiede più fermezza e chi sottolinea i rischi di lasciar correre.

La guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti è punibile solamente se si crea pericolo concreto per la sicurezza della circolazione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della nuova formulazione dell'articolo 187 del Codice della strada, modificata nel 2024. La norma, che non richiede più lo "stato di alterazione psicofisica", resta valida solo se interpretata in maniera conforme ai principi di proporzionalità e offensività., Secondo i tre giudici di merito che hanno sollevato la questione alla Consulta, la nuova formulazione dell'articolo 187 avrebbe consentito di punire chiunque si mettesse alla guida dopo aver assunto droghe in un momento precedente e molto lontano nel tempo.

