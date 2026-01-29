Guerra Ucraina l’annuncio di Donald Trump dopo la telefonata con Putin

Dopo una telefonata con Putin, Donald Trump ha rivelato di aver parlato della situazione in Ucraina. Le sue parole arrivano in un momento in cui il conflitto prosegue senza sosta e i timori aumentano. Trump non ha fatto proclami, ma ha lasciato intendere che la questione resta aperta e complessa, mentre in Ucraina la guerra continua a fare vittime e a causare preoccupazioni in tutto il mondo.

Ci sono frasi che, dette nel momento giusto, cambiano subito l'aria nella stanza. E poi ci sono parole che fanno rumore perché arrivano mentre, sul campo, la guerra continua a mordere. Nelle ultime ore una dichiarazione ha riacceso speranze, polemiche e un'unica domanda: è davvero successo? Al centro c'è ancora una volta Donald Trump, che torna a parlare di Ucraina e di uno spiraglio possibile. Lo fa con il suo stile: diretto, sicuro, quasi definitivo. Ma con un dettaglio che, proprio per questo, ha fatto scattare il dibattito internazionale. Durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, Trump ha raccontato di aver parlato con Vladimir Putin e di avergli chiesto una pausa negli attacchi.

Dopo la recente telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, i sostenitori della guerra in Ucraina hanno manifestato preoccupazione e incertezza.

Guerra in Ucraina: cominciato a Mosca l'incontro tra Witkoff e Putin

Ucraina, Trump: La fine della guerra sta arrivando, Putin ha accettato di non bombardare per una settimanaDonald Trump parla alla riunione di gabinetto alla Casa Bianca, la prima del 2026, e affronta tutti i temi di attualità di politica interna ed internazionale. lapresse.it

Guerra Ucraina, Trump: «Putin non attaccherà per una settimana. Annuncerò a giorni il nuovo presidente della Fed»Stop agli attacchi in Ucraina. Donald Trump ha detto di aver chiesto a Vladimir Putin di non sparare per una settimana a causa del freddo invernale e che lui avrebbe accettato. ilgazzettino.it

