Ucraina | Dmitriev ' sostenitori guerra nel panico dopo telefonata Putin-Trump'

Dopo la recente telefonata tra Vladimir Putin e Donald Trump, i sostenitori della guerra in Ucraina hanno manifestato preoccupazione e incertezza. Questa comunicazione tra i due leader ha suscitato reazioni diverse, alimentando tensioni e incertezza sulla possibile evoluzione della situazione internazionale. La notizia evidenzia come gli sviluppi diplomatici influenzino gli scenari geopolitici e le posizioni degli attori coinvolti.

Mosca, 28 dic. (Adnkronos) - I sostenitori della guerra sono entrati nel panico dopo la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF). "Dopo la telefonata tra Putin e Trump, i sostenitori della guerra sono caduti nel panico più totale", ha scritto su Telegram, aggiungendo che il dialogo cruciale tra i leader continua. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ucraina: Dmitriev, 'sostenitori guerra nel panico dopo telefonata Putin-Trump' Leggi anche: Guerra in Ucraina, Zelensky alla Casa Bianca. Trump frena sui missili a Kiev dopo la telefonata con Putin Leggi anche: Guerra in Ucraina, Trump tra Putin e Zelensky: la telefonata che può riscrivere il destino del conflitto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Guerra in Ucraina, le news del 21 dicembre 2025 | L'inviato di Putin a Miami per trattare: 'Colloqui costruttivi'. Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky-Trump: sentiranno leader Ue durante vertice. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, incontro Zelensky- tg24.sky.it

