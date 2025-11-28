Traffico di armi al porto Staloni Avs | Sapir faccia la sua parte con regole chiare e controlli

Non si ferma il dibattito sul porto di Ravenna e sul transito di merci che riguarda l'azienda Sapir. Qualche settimana fa, il Comitato autonomo portuale (Cap), un gruppo di lavoratori, ha segnalato, insieme alla Filt Cgil, il transito di container contenenti materiale bellico, poi bloccati su. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Traffico di armi al porto, Staloni (Avs): "Sapir faccia la sua parte, con regole chiare e controlli" - Qualche settimana fa, il Comitato autonomo portuale aveva segnalato il transito di container contenenti materiale bellico, poi bloccati su richiesta del sindaco ...

