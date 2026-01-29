Gruppo Desa la fusione è servita Scatta una nuova era industriale

Il Gruppo Desa ha annunciato una fusione che apre un nuovo capitolo per l’azienda. Con radici profonde in Brianza, la società proprietaria di marchi come Chanteclair e Spuma di Sciampagna punta a rafforzare la sua presenza nel settore della detergenza. La mossa arriva in un momento di cambiamenti per l’industria e segna l’inizio di una nuova fase di crescita.

Il Gruppo Desa, realtà storica della detergenza italiana, con la Brianza nel sangue, proprietario di marchi noti come Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e Sauber, compie un nuovo passo nel proprio percorso di sviluppo industriale. L’azienda ha annunciato la nascita di Desa Industry, la nuova struttura produttiva del Gruppo, frutto della fusione per incorporazione di Si.Stem in Its Sisa, le due società che fino a oggi hanno gestito le attività manifatturiere. Un’operazione che segna un’evoluzione strategica, pensata per rendere più integrata ed efficiente la piattaforma industriale e sostenere la crescita dei brand sia in Italia sia sui mercati internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

