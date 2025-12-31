Sola M5s sul processo di fusione per la Nuova Pescara | Sta naufragando per volontà di una regia che vuole una proroga

Il consigliere comunale del M5s Paolo Sola commenta con fermezza l'andamento del processo di fusione per la nascita della Nuova Pescara, accusando una volontà esterna di ostacolare l'iter e di spingere per una proroga. Dopo l'approvazione della relazione di monitoraggio intermedio 2025, Sola evidenzia le criticità di una fase che, a suo avviso, rischia di naufragare per scelte altrui.

Parole dure da parte del consigliere comunale del M5s Paolo Sola, dopo l'approvazione da parte dell'assemblea costitutiva della Nuova Pescara, della relazione per il monitoraggio intermedio 2025 per il processo di fusione. “Il punto centrale è uno e va detto senza ipocrisie: questa relazione non. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

