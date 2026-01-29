Grotte di Pertosa-Auletta | al via una nuova campagna di scavi archeologici

A fine gennaio 2026, riprendono gli scavi nelle Grotte di Pertosa-Auletta. Dopo le scoperte fatte lo scorso novembre, gli archeologi tornano sul campo per approfondire le ricerche e trovare altri reperti. La zona si prepara a svelare nuovi segreti del passato.

Prenderà il via a fine gennaio 2026 una nuova campagna di scavi archeologici nelle Grotte di Pertosa-Auletta, dopo le importanti scoperte emerse nel corso delle indagini condotte a novembre 2025. Le ricerche si svolgeranno lungo l’alveo del fiume sotterraneo che attraversa la cavità e riemerge.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Riprendono gli scavi archeologici nella Grotta di Pertosa-Auletta, con l'obiettivo di scoprire nuovi reperti e approfondire la conoscenza del sito.

Le Grotte dell'Angelo di Pertosa-Auletta, celebre sito speleologico, si arricchiscono di nuove scoperte grazie a recenti campagne di ricerca.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Grotte di Pertosa-Auletta: al via la nuova campagna di scavi archeologiciL’obiettivo della nuova campagna è proseguire l’esplorazione del deposito archeologico situato a circa 40 metri dall’imbocco della cavità, un’area che conserva preziose testimonianze di diverse fasi d ... infocilento.it

Grotte di Pertosa-Auletta, le sole italiane dove si naviga in un fiume sotterraneoGROTTE DI PERTOSA-AULETTA - Sono le uniche in Italia dove è possibile navigare un fiume sotterraneo, il Negro, e le sole in Europa a conservare i resti di un villaggio palafitticolo del II millennio a ... tgcom24.mediaset.it

UnoTv Web. . Anche il Museo del Suolo di Pertosa che rientra nelgruppo dei Musei Integrati gestiti dalla Fondazione MiDA insieme alle Grotte di Pertosa e Auletta e al Museo Speleo-Archeologico, ha sottoscritto il nuovo Patto “Abitare il Futuro” presentato a S - facebook.com facebook