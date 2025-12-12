Nuove scoperte nelle grotte dell’Angelo di Pertosa-Auletta | Un viaggio nella storia

Le Grotte dell'Angelo di Pertosa-Auletta, celebre sito speleologico, si arricchiscono di nuove scoperte grazie a recenti campagne di ricerca. Queste esplorazioni approfondiscono la conoscenza del patrimonio archeologico e naturale del luogo, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia e le antiche civiltà che hanno popolato questa regione.

Le Grotte dell'Angelo di Pertosa-Auletta, continuano a rivelare il loro straordinario patrimonio archeologico grazie a una nuova campagna di ricerche.