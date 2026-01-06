Riprendono gli scavi archeologici nella Grotta di Pertosa-Auletta si cercano nuovi tesori

Riprendono gli scavi archeologici nella Grotta di Pertosa-Auletta, con l’obiettivo di scoprire nuovi reperti e approfondire la conoscenza del sito. Dal 7 gennaio al 13 febbraio, le Grotte di Pertosa-Auletta e i Musei MIdA resteranno temporaneamente chiusi per il consueto fermo biologico annuale, periodo durante il quale si svolgono interventi di manutenzione e ricerca.

Dal 7 gennaio al 13 febbraio, le Grotte di Pertosa-Auletta e i Musei MIdA saranno temporaneamente chiusi per il consueto fermo biologico annuale. Una pausa necessaria per permettere all'ambiente ipogeo di ritrovare il proprio equilibrio naturale e per svolgere attività di monitoraggio e.

