Grida disumane interrompono il prete in diretta TV portoghese | è Trubin che ha segnato il 4-2 al Real
In Portogallo, durante una trasmissione in diretta TV, il prete è stato improvvisamente interrotto da grida disumane provenienti dall’esterno. È stato il momento in cui Trubin ha segnato il 4-2 contro il Real Madrid, creando confusione e scompiglio in studio. Mentre il Cardinale Aguiar parlava di disastri naturali, le urla hanno preso il sopravvento, interrompendo bruscamente la discussione.
Un momento surreale è andato in diretta TV quando il Cardinale Aguiar è stato interrotto improvvisamente mentre stava riflettendo sul dramma della popolazione colpita dai disastri naturali. Urla disumane lo han fatto prima sobbalzare di paura, per poi fermarsi. "Abbiamo una redazione aperta. molti tifano Benfica": era il momento esatto del 4-2 segnato da Trubin.🔗 Leggi su Fanpage.it
