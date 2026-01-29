Grida disumane interrompono il prete in diretta TV portoghese | è Trubin che ha segnato il 4-2 al Real

In Portogallo, durante una trasmissione in diretta TV, il prete è stato improvvisamente interrotto da grida disumane provenienti dall’esterno. È stato il momento in cui Trubin ha segnato il 4-2 contro il Real Madrid, creando confusione e scompiglio in studio. Mentre il Cardinale Aguiar parlava di disastri naturali, le urla hanno preso il sopravvento, interrompendo bruscamente la discussione.

