Real Madrid TV lancia uno sfogo straordinario contro l’arbitro e il VAR dopo che Vinicius Jr ha negato il rigore sostenendo che non si tratta di un errore umano
Real Madrid TV ha espresso un forte dissenso riguardo alle decisioni arbitrali durante la recente gara contro l’Alaves, evidenziando la mancata concessione di un rigore a Vinicius Jr. L’emittente ha sottolineato che si tratta di un’azione che va oltre un semplice errore umano, alimentando il dibattito sulle decisioni del VAR e dell’arbitro.
2025-12-15 12:28:00 Giorni caldissimi in redazione! Real Madrid TV ha lanciato un attacco straordinario contro l’arbitraggio nella vittoria per 2-1 di ieri sera in casa dell’Alaves, sostenendo che la decisione di non concedere un rigore a Vinicius Jr “non è stata un errore umano”. L’esterno brasiliano è caduto dopo un contatto minimo da parte del difensore dell’Alaves Nahuel Tenaglia nel finale della partita a Vitoria. Quando è stato sostituito un minuto dopo, è stato visto dire “non fischiano perché sono io”. González Fuertes sotto i riflettori. La figura centrale nell’incidente ha una storia con il Madrid. Justcalcio.com
Polemicona in Liga: Real Madrid TV lancia critiche pesantissime. ????
