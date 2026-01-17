Incidente a Oggiono con un ciclista investito | soccorsi in azione

Un incidente si è verificato questa mattina a Oggiono, coinvolgendo un ciclista investito lungo la strada. Sul luogo sono immediatamente intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e valutare le condizioni del coinvolto. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Si consiglia di prestare attenzione alla viabilità e di rispettare le norme del codice della strada.

Incidente stradale a Oggiono con un ciclista investito poco prima dell'alba di oggi, sabato 17 gennaio. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica del sinistro avvenuto in via per Molteno. A seguito dell'impatto è rimasto ferito l'uomo di 63 anni che procedeva in sella alla propria bicicletta. L'allarme è scattato alle ore 6.50 e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medica, allertando inoltre i carabinieri della compagnia di Merate. Dopo le prime cure portate sul posto, il 63enne è stato trasferito in ospedale in codoice giallo, medias gravità.

