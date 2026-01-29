Grande successo a Villanova per il campionato provinciale di dama

Domenica 25 gennaio il Centro Glorialanza di Pordenone ha visto un grande afflusso per il campionato provinciale di dama italiana. Oltre 50 giocatori si sono sfidati durante tutta la giornata, portando entusiasmo e tensione tra i partecipanti. La competizione è stata molto combattuta, e alla fine a vincere è stato un giovane promettente del territorio. La manifestazione ha attirato anche molti appassionati e curiosi, che hanno assistito alle partite con interesse.

Domenica 25 gennaio il Centro Glorialanza di Pordenone ha ospitato il Campionato Provinciale di Dama Italiana 2026, organizzato dall'A.S.D. Dama Club Pordenone, trasformando la città in un vivace punto di incontro per appassionati, famiglie e giovanissimi talenti. L'evento si è rivelato molto più.

