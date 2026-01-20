Il 18 gennaio 2026, l’Auditorium del Castello Normanno Svevo di Mesagne ha accolto l’ottavo Campionato Italiano di dama Frysk, registrando il più alto numero di partecipanti mai vinto in questa disciplina. L’evento ha confermato l’interesse crescente verso questa specialità, offrendo un’occasione di confronto e di valorizzazione del gioco a livello nazionale.

I partecipanti, suddivisi in quattro categorie – Assoluti, Regionali, Provinciali e Under 11 – si sono affrontati in partite intense e combattute MESAGNE – Il 18 gennaio 2026 l’Auditorium del Castello Normanno Svevo ha ospitato l’8° Campionato Italiano di dama Frysk, che si è confermato come il campionato italiano più numeroso di sempre per questa specialità. L’evento ha visto la partecipazione di ben 62 giocatori provenienti da ogni parte d’Italia, a testimonianza di un movimento in costante crescita. Nella categoria Assoluti, il gradino più alto del podio va ad Aosta con Francesco Zappia, seguito dal conterraneo Elia Cantatore; terzo classificato il reggino Giovanni Martino.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Tornano le competizioni di Dama Frysk: 60 atleti si sfidano per il mondialeTornano le competizioni di Dama Frysk a Mesagne, con 60 atleti pronti a sfidarsi nel campionato italiano.

Leggi anche: Ripartono le competizioni nel Brindisino: a San Donaci il torneo regionale di Dama Frysk

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ottavo campionato italiano di dama Frysk: record di partecipanti a Mesagne; Mesagne capitale della Dama: al via l'8° Campionato Italiano di Dama Frysk; Dama Frisk: brillante performance della Calabria all’8° Campionato Italiano; Omero Bergamo insegue l’ottavo scudetto di Goalball.

Ottavo campionato italiano di dama Frysk: record di partecipanti a Mesagne - I partecipanti, suddivisi in quattro categorie – Assoluti, Regionali, Provinciali e Under 11 – si sono affrontati in partite intense e combattute ... brindisireport.it

Finale, #CremoneseVerona 0-0 Ottavo pareggio in campionato, il secondo negli ultimi 270’, il quarto a reti inviolate. L’Hellas Verona si deve accontentare di un punto, il secondo conquistato nelle ultime sei partite. Risultato che permette ai veronesi solo di agg - facebook.com facebook

Unstoppable #Mendy, 4^ gol consecutivo Quarto gol consecutivo in campionato, ottavo in stagione per Paul Mendy che riapre momentaneamente la sfida tra #Cagliari e #Roma poi terminata 1-2. @rikilio12 x.com