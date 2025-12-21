Un gioco dalle origini antiche che continua a rivelarsi sorprendentemente attuale, capace di unire strategia, concentrazione e crescita personale. La dama rappresenta oggi una vera e propria palestra della mente, nonché un efficace strumento culturale, associativo e sportivo, in grado di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Talento e strategia, studente del Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto è campione provinciale di dama

Leggi anche: "Christmas Concert" scalda i cuori con gli studenti del Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto

Leggi anche: Dama, il livornese Matteo Bernini si conferma campione del mondo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Talento e strategia, studente del Catanoso-De Gasperi-S. Sperato-Cardeto è campione provinciale di dama - Gabriele Vero, conquista il primo premio assoluto nella competizione svoltasi a Reggio Calabria Un gioco dalle origini antiche che continua a rivelarsi sorprendentemente attuale, capace di unire ... reggiotoday.it