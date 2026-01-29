grande fratello torna a marzo con ilary blasi per sole 6 settimane

Questa settimana si torna a parlare di Grande Fratello. Il reality tornerà a marzo con Ilary Blasi alla guida, ma solo per sei settimane. La decisione arriva come previsto: questa seconda edizione arriverà a stretto giro dalla prima, condotta da Simona Ventura. I fan già aspettano con curiosità, pronti a scoprire cosa succederà nella casa più spiata d’Italia.

Come era nelle previsioni di inizio stagione, il Grande Fratello avrà una seconda edizione a distanza ravvicinata da quella condotta da Simona Ventura. A marzo arriva infatti in prima serata su Canale 5 il nuovo GF che segna il ritorno alla conduzione del reality di Ilary Blasi, dopo l’ autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset per le vicende raccontate da Fabrizio Corona. Ad annunciarlo è Mediaset con un comunicato stampa nel quale si annuncia un'” edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva “. Il programma, sempre prodotto da Endemol, andrà in onda per sei settimane. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

