Il Grande Fratello torna a marzo con la conduzione di Ilary Blasi. La seconda edizione della stagione si avvicina molto a quella condotta da Simona Ventura, come avevano previsto gli esperti all’inizio. I protagonisti si preparano a entrare nella casa, mentre i fan aspettano di scoprire le novità di questa nuova avventura televisiva.

Come era nelle previsioni di inizio stagione, il Grande Fratello avrà una seconda edizione a distanza ravvicinata da quella condotta da Simona Ventura. A marzo arriva infatti in prima serata su Canale 5 il nuovo GF che segna il ritorno alla conduzione del reality di Ilary Blasi. Ad annunciarlo è direttamente Mediaset, promettendo – si legge nel comunicato – “un’edizione rinnovata nel format, con ritmi più intensi e una diversa durata complessiva”. Il programma, sempre prodotto da Endemol, andrà in onda per un ciclo di sei settimane, dunque dovrebbe durare circa 40 giorni. Nessun accenno alla versione VIP, che di fatto sarà, con il cast già pronto e consegnato da diverso tempo a Pier Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello torna a marzo con Ilary Blasi

Approfondimenti su Grande Fratello Italia

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026 su Mediaset, con la conferma della programmazione nonostante le recenti discussioni riguardo la conduzione e il caso Signorini.

Il Grande Fratello Vip tornerà a marzo 2026, con Ilary Blasi come conduttrice e Selvaggia Lucarelli come opinionista unica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Grande Fratello Vip torna con Ilary Blasi Trattativa entrata nel vivo

Ultime notizie su Grande Fratello Italia

Argomenti discussi: Grande Fratello Vip torna in onda? Ecco quando inizierà e chi lo condurrà; Grande Fratello Vip, svelata la data di inizio e Selvaggia Lucarelli verso il sì: la reazione (inattesa) di Milly Carlucci; Il Grande Fratello Vip si farà, Pier Silvio non vuole darla vinta a Corona; Grande Fratello Vip 2026 si farà: Pier Silvio sfida Corona e punta su Ilary Blasi.

Ilary Blasi torna al Grande Fratello: «L'inizio a metà marzo, durerà sei settimane». La nota ufficiale MediasetIlary Blasi torna al Grande Fratello. Il grande ritorno alla conduzione del reality ora è ufficiale: ad annunciarlo una nota Mediaset, che fissa la data della ripresa del ... leggo.it

Il Grande Fratello torna rinnovato a metà marzo, conduce Ilary Blasi(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Intorno alla metà di marzo Grande Fratello tornerà in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Ilary Blasi. La prossima - annuncia Mediaset - sarà un'edizione rinnovata ... altoadige.it

«Il Grande Fratello Vip si farà»: nonostante le recenti polemiche e le accuse di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, l’amministratore delegato di Mediaset ha confermato senza esitazioni che la prossima edizione del reality andrà avanti. A quanto pare, il p - facebook.com facebook

Coco Gauff contro il «Grande Fratello» degli Australian Open che segue i tennisti ovunque x.com