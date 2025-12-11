Palinsesti Mediaset Berlusconi | Salta l' Isola dei Famosi in primavera Grande Fratello? La decisione a breve Per Ilary Blasi nuovi progetti

Pier Silvio Berlusconi annuncia modifiche ai palinsesti Mediaset, tra cui l'assenza dell'Isola dei Famosi in primavera e decisioni in merito al Grande Fratello. Inoltre, vengono anticipati nuovi progetti per Ilary Blasi. L'incontro con la stampa a Cologno Monzese ha fatto il punto sui risultati finanziari di Mfe-Mediaset per il 2025.

L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha incontrato la stampa a Cologno Monzese per presentare i risultati eccezionali del bilancio 2025 di Mfe-Mediaset e svelare le. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Palinsesti Mediaset, Berlusconi: «Salta l'Isola dei Famosi in primavera. Grande Fratello? La decisione a breve. Per Ilary Blasi nuovi progetti»

«Si fa solo se il cast è forte. » Così Pier Silvio Berlusconi, durante la conferenza stampa sui palinsesti Mediaset, ha lasciato intendere quanto sia fondamentale la scelta dei partecipanti per il futuro del Grande Fratello Vip. La situazione dei reality in Italia, infatti, - facebook.com Vai su Facebook

Pier Silvio Berlusconi alla cena di Natale con la stampa a Mediaset: “MFE è ormai una multinazionale dei media”. E poi interviene su Striscia la notizia, Sanremo, Amadeus ... - Pier Silvio Berlusconi alla cena di Natale con la stampa a Mediaset interviene su Striscia la notizia, Sanremo e Grande Fratello ... Segnala superguidatv.it

Pier Silvio Berlusconi: “Striscia non può tornare al posto de La Ruota della fortuna. Stop all’Isola, GF deve evolvere” - it all'incontro con Pier Silvio Berlusconi negli studi di Cologno Monzese per fare un punto sugli ultimi mesi del 2025 in Mediaset ... fanpage.it scrive