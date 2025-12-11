Palinsesti Mediaset Berlusconi | Salta l' Isola dei Famosi in primavera Grande Fratello? La decisione a breve Per Ilary Blasi nuovi progetti

Pier Silvio Berlusconi annuncia modifiche ai palinsesti Mediaset, tra cui l'assenza dell'Isola dei Famosi in primavera e decisioni in merito al Grande Fratello. Inoltre, vengono anticipati nuovi progetti per Ilary Blasi. L'incontro con la stampa a Cologno Monzese ha fatto il punto sui risultati finanziari di Mfe-Mediaset per il 2025.

L'amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, ha incontrato la stampa a Cologno Monzese per presentare i risultati eccezionali del bilancio 2025 di Mfe-Mediaset e svelare le. 🔗 Leggi su Leggo.it

