GRANDE FRATELLO | I PRIMI CONCORRENTI VIP DEL REALITY DI CANALE 5 ANTEPRIMA

Il Grande Fratello tornerà a marzo su Canale 5, come annunciato da Mediaset. La conduzione sarà affidata a Ilary Blasi, che prende il posto di Alfonso Signorini. I primi concorrenti vip sono stati già annunciati, e l’attesa cresce tra i fan del reality. La nuova edizione promette sorprese e momenti di tensione.

Grande Fratello tornerà a marzo su Canale 5, così come ufficializzato da Mediaset. Al timone il ritorno di Ilary Blasi al posto di Alfonso Signorini. E il cast? I primi nomi ve li svela in anteprima BubinoBlog. Parliamo innanzitutto della showgirl Antonella Elia, già concorrente del GF Vip 2020-2021 con Signorini. Il secondo vip che varcherà la porta rossa sarà Raimondo Todaro, noto al pubblico come maestro di Ballando con le Stelle e prof di Amici di Maria De Filippi. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - GRANDE FRATELLO: I PRIMI CONCORRENTI VIP DEL REALITY DI CANALE 5 (ANTEPRIMA) Approfondimenti su Grande Fratello Grande Fratello Vip, il reality potrebbe tornare su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli opinionista Il Grande Fratello Vip potrebbe tornare su Canale 5 con una nuova edizione, dopo l'autosospensione di Alfonso Signorini. Grande Fratello Vip, Signorini chiama tre super vip: ecco chi sono le concorrenti incredibili! Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Grande Fratello - Lunedì 1 dicembre, in prima serata su Canale 5 Ultime notizie su Grande Fratello Argomenti discussi: Grande Fratello Vip, ci siamo: doppia conduzione (super) e svolta sul cast. C’entra anche Gerry Scotti; Maria Sole Pollio al Prima-Festival: Avrei potuto essere al Grande Fratello. Il mio seno? Sono cresciuta, niente chirurgia estetica; Esclusiva: a ottobre inizia la seconda edizione del Grande Fratello VIP Kosovo, svelati i primi due nomi; Monza, I fratelli Di Lorenzo: A Bugno la nostra prima bici, ora abbiamo chiuso l'officina. I cimeli al Museo della Bicicletta di Concorezzo. Grande Fratello Vip, Nilufar Addati nel cast della nuova edizione?Nuovi spoiler sul Grande Fratello Vip e sul cast, potrebbe esserci anche l’ex tronista di Uomini e Donne. msn.com Grande Fratello 13, news: primi litigi ed i gruppi all'interno della casa del GF 2014Grande Fratello 2014 news - L'ingresso dei ragazzi nella casa del Grande Fratello 2014, sta iniziando a creare le prime tensioni e le prime discussioni tra i concorrenti del GF 13. Dopo un iniziale ... it.blastingnews.com Come Dagoanticipato il Grande Fratello torna a marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. x.com «Il Grande Fratello Vip si farà»: nonostante le recenti polemiche e le accuse di Fabrizio Corona nel podcast Falsissimo, l’amministratore delegato di Mediaset ha confermato senza esitazioni che la prossima edizione del reality andrà avanti. A quanto pare, il p - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.