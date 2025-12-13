Comunicato Stampa | ALBERTO SCURO PRESIDENTE ASI E FIVA SULLA NOMINA DI GERONIMO LA RUSSA IN FIA

Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, è stato nominato presidente della Federazione internazionale dei veicoli storici (FIVA). Questa nomina rappresenta un importante riconoscimento per il motorismo italiano, confermando la presenza di figure di rilievo nel panorama internazionale del settore.

Dopo la nomina del presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, Alberto Scuro, a presidente della Federazione internazionale dei veicoli storici (FIVA), un altro italiano sale ai vertici del motorismo internazionale. È Geronimo La Russa, presidente eletto di ACI e presidente dell'Automobile Club Milano, appena eletto componente del Consiglio Mondiale per lo Sport Automobilistico della FIA (la Federazione Internazionale dell'Automobile). Le votazioni, cui hanno preso parte 146 Federazioni sportive nazionali provenienti da ogni parte del mondo, si sono svolte a Tashkent, in Uzbekistan, con la conferma di Mohammed Ben Sulayem ai vertici dell'organizzazione. Iltempo.it

