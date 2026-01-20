Scontro nel governo su Consob in Cdm salta nomina presidente

Nel governo si apre un dibattito sulla nomina del nuovo presidente della Consob, in sostituzione di Paolo Savona, il cui mandato scadrà a marzo. La discussione riguarda la scelta della figura più adatta a guidare l'autorità di vigilanza, evidenziando le diverse posizioni all’interno dell’esecutivo. La questione rimane centrale per definire l’orientamento regolamentare e di supervisione nel settore finanziario italiano.

Roma, 20 gen. (askanews) – Roma, 20 gen. (askanews) – Scontro nel governo sul presidente della Consob che dovrà prendere il posto di Paolo Savona, in scadenza a marzo. La nomina di Federico Freni, attuale sottosegretario all’Economia e deputato della Lega, data per certa da numerosi quotidiani oggi, ha fatto storcere il naso a Forza Italia tanto che la riunione lampo del Consiglio dei ministri non ha avviato la procedura per designare il successore di Savona. Il portavoce nazionale di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite di prima mattina al programma Start di Sky TG24, non ci gira intorno: “Non ci ha mai convinto la designazione di un politico alla Consob.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Consob, rinviata la nomina del presidente in Cdm: il no di Forza Italia a Federico FreniIl Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente della Consob, sostituendo Paolo Savona.

Il governo litiga sulla Consob: slitta la nomina del presidenteIl Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare la nomina del nuovo presidente della Consob, lasciando in sospeso la successione di Paolo Savona, ex ministro per le Politiche europee.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Scontro in aula, Pd e 5S: Governo supino a Trump; Salvini e FdI, scontro nel governo ma la giustizia resta intoccabile; Lo scontro tra governo e Regioni sul dimensionamento scolastico; FdI e Lega, ora è scontro su Strade sicure. Romeo: In maggioranza c’è chi si comporta come il….

Scontro nel governo su Consob, in Cdm salta nomina presidenteRoma, 20 gen. (askanews) – Roma, 20 gen. (askanews) – Scontro nel governo sul presidente della Consob che dovrà prendere il posto di Paolo Savona, in scadenza a marzo. La nomina di Federico Freni, att ... msn.com

Referendum, lo scontro e il Governo al riparoL’aveva già anticipato la presidente del Consiglio nella conferenza stampa di inizio anno, e il Consiglio dei ministri lo ha formalizzato ieri: il referendum sulla riforma della Giustizia si terrà il ... ecodibergamo.it

Bologna, l'eterno scontro tra Comune e governo sulla sicurezza. L'assessora Madrid: «Le zone rosse non servono senza rinforzi per pattugliarle» x.com

TAJANI contro VANNACCI. Scontro totale nel governo. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto una frase pesantissima: “Chi segue Vannacci fa una scelta suicida”. Il tema è il voto sugli aiuti all’Ucraina. Vannacci chiede di fermare tutto e ripensare le prio - facebook.com facebook