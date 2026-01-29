Governo campione di incoerenza | gli esempi di Nordio su separazione delle carriere e di Meloni sul carcere

Il governo italiano si trova al centro di polemiche per le sue posizioni contraddittorie. Nordio ha ribadito la sua posizione sulla separazione delle carriere, mentre Meloni ha fatto dichiarazioni sul carcere che non trovano riscontro in azioni concrete. La coerenza, si sa, spesso manca in politica, e questa volta non fa eccezione. La gente si chiede se ci siano davvero linee guida chiare o se siano solo parole al vento.

di Rosario Russo* La realtà ha una coerenza, illogica ma effettiva (Alessandro Baricco) Voce dal sen fuggita poi richiamar non vale. Il dott. C. Nordio, in seno al suo volume del 2022 (pag. 112 e segg.) allorché fu nominato Ministro della Giustizia, auspicava convintamente l'innesto nel nostro ordinamento costituzionale (di civil law ) di tutti gli istituti tipici del sistema di common law, tra cui la separazione delle carriere e la discrezionalità dell'azione penale nonché "la nomina governativa dei giudici e quella elettiva dei pubblici ministeri", espressamente escludendo che "una simile riforma ucciderebbe l'indipendenza della magistratura, e sovvertirebbe l'ordine democratico".

