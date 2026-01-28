Separazione delle carriere bavagli e stop intercettazioni | tutte le leggi del governo Meloni che realizzano il sogno di Berlusconi

Il governo Meloni ha approvato diverse leggi che cambiano il panorama della giustizia in Italia. Tra le novità più discusse ci sono la separazione delle carriere, il bavaglio e il blocco delle intercettazioni. Queste norme portano avanti quello che Berlusconi aveva sempre chiesto, cioè limitare i controlli e rafforzare la tutela degli interessi degli uomini di potere. Le nuove leggi fanno discutere da settimane e ora sono diventate realtà.

Silvio Berlusconi era il leader indiscusso. L’uomo che dettava la linea sulla Giustizia pro domo sua e degli amici. Ora che non c’è più, gli eredi politici seguono la via tracciata, realizzano sogni suoi con tanto di dedica. E Giorgia Meloni, diventata presidente del Consiglio, proprio come lui, sta dimostrando di essere l’allieva all’altezza del maestro. Anzi, per molti versi lo supera. L’obiettivo di questo governo di centrodestra con un ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ex magistrato e un potente sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, magistrato fuori ruolo, è di riuscire laddove Berlusconi ha fallito non certo per colpa sua e di Forza Italia ma, i paradossi della vita, per le “bizze “dei suoli alleati di allora, Lega e Alleanza Nazionale, oggi Fdi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il referendum rappresenta un momento importante di riflessione sul modello di Stato desiderato.

A marzo, gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma della giustizia che mira a rafforzare la separazione delle carriere.

