Gori contestato in università i Pro Pal | È più violenta una frase di risposta a provocazioni o i bombardamenti a Gaza?

A Bergamo, l’università si è riempita di proteste contro Gori. Qualcuno ha contestato il politico in aula, chiedendo se è più violenta una risposta provocatoria o i bombardamenti a Gaza. Il collettivo dietro la protesta ha detto di sostenere pienamente quella frase, spiegando di aver agito spinti dalla rabbia. La scena ha diviso gli studenti tra chi condanna e chi capisce. La polemica continua a scuotere il campus.

Bergamo. “Il nostro collettivo rivendica pienamente la rabbia che ha portato a pronunciare quella frase in aula. La nostra collera è legittima e il riconoscimento della centralità della resistenza palestinese, oltre che la sua legittimità, è una delle colonne portanti del nostro collettivo e di tutti coloro che sostengono la causa palestinese”. È la posizione del collettivo studentesco UniBgforPalestine dopo le reazioni del mondo politico e del rettore Sergio Cavalieri alla contestazione di alcuni attivisti venerdì 23 gennaio durante un convegno in università al quale partecipava come relatore l’europarlamentare Giorgio Gori.🔗 Leggi su Bergamonews.it

