Gori il dem contestato all' Università di Bergamo dai Pro Pal | Siamo con chi spara ai sionisti

Durante un evento all'Università di Bergamo, l’europarlamentare Giorgio Gori è stato contestato da alcuni manifestanti pro Palestina. I presenti hanno interrotto il convegno, esponendo uno striscione con la scritta “Fuori i sionisti dalle Università”. La protesta ha attirato l’attenzione su tensioni e posizioni differenti riguardo alle questioni geopolitiche e universitarie.

Contestazioni all'università di Bergamo per l'europarlamentare Giorgio Gori. Alcuni manifestanti pro Palestina hanno interrotto un convegno dedicato a giovani, università e lavoro ed esposto uno striscione riportante "Fuori i sionisti dalle Università". "Non siamo con Hamas, siamo con chiunque spara a un sionista" dice uno degli attivisti, ripreso in un video. In solidarietà dell'europarlamentare si è espresso l'onorevole di Forza Italia Alessandro Sorte. "Esprimo solidarietà a Giorgio Gori per le contestazioni avvenute da parte di manifestanti pro pal durante il convegno dedicato a giovani, università e lavoro svoltosi in Unibg" ha detto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

