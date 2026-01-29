Dimarco segna un gol su punizione in Champions League, diventando il primo esterno dell’Inter a riuscirci dopo Totti. È un momento storico per la squadra e per lui, che mette a segno un risultato importante. La rete arriva in un match cruciale, e i tifosi nerazzurri la festeggiano con entusiasmo.

Inter News 24 Gol Dimarco su punizione in Champions League, quanto tempo era passato dal gol di Francesco Totti?. Nel calcio, ci sono momenti in cui il talento individuale si intreccia con la storia, mettendo fine a digiuni statistici che sembravano destinati a durare per l’eternità. È quanto accaduto durante la sfida di Champions League tra l’ Inter e il Borussia Dortmund, dove Federico Dimarco ha scritto una pagina indelebile del calcio azzurro in Europa. L’esterno nerazzurro, punto fermo della squadra guidata da Simone Inzaghi — tecnico piacentino noto per la sua capacità di esaltare il gioco sulle fasce — ha realizzato una rete che non è solo una prodezza balistica, ma un vero e proprio evento storico per i colori italiani nella massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gol Dimarco, l’esterno dell’Inter il primo a riuscirci dopo Totti: un avvenimento storico

L’esterno dell’Inter Dimarco ha aperto le marcature nel match contro il Parma, segnando il suo terzo gol stagionale.

Segue la cronaca in tempo reale delle partite di Serie A della 19ª giornata, con risultati, sintesi e aggiornamenti live.

Sono sparito per un mese. Ora non c'è di meglio nel suo ruolo: così Dimarco è tornato devastante; Borussia Dortmund-Inter 0-2, gol e highlights: reti di Dimarco e Diouf, Chivu ai playoff; Dimarco show e la grande forza del gruppo: le stats di Inter-Pisa; L'Inter si spaventa, ma poi rimonta e domina trascinata da Dimarco: Pisa travolto 6-2.

Inter, Dimarco primo italiano in gol in Champions su punizione dal gol di TottiL'esterno neroazzurro ha segnato il gol del momentaneo 1-0 col Borussia Dortmund: l'ultimo a fare gol su calcio da fermo era stato Totti contro il Cska Mosca nel 2014 ... forzaroma.info

Borussia Dortmund-Inter 0-2, gol e highlights: reti di Dimarco e Diouf, Chivu ai playoffL'Inter vince 2-0 a Dortmund, entrambi i gol arrivano nella ripresa: rete splendida su punizione di Dimarco all'81', raddoppio di Diouf al 94' (suo primo gol in nerazzurro). Chivu chiude la League Pha ... sport.sky.it

Dimarco, fascia da capitano e gol: "Grande vittoria, pronti a giocarci i playoff" x.com

OPTA - Il gol di Dimarco contro il Borussia Dortmund è il primo segnato da un giocatore italiano su calcio di punizione diretto in Champions League dai tempi della rete di Totti contro il CSKA Mosca del 25/11/2014 (4082 giorni fa). Un fulmine. facebook