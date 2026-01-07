Diretta gol Serie A LIVE | Lazio Fiorentina 0-0 Parma Inter 0-1 gol di Dimarco Fine primo tempo
Segue la cronaca in tempo reale delle partite di Serie A della 19ª giornata, con risultati, sintesi e aggiornamenti live. Attualmente, Lazio-Fiorentina termina 0-0, mentre Parma-Inter si conclude con il gol di Dimarco sul finire del primo tempo. Aggiornamenti, analisi e dettagli sulle altre sfide in corso, per seguire tutte le emozioni del campionato italiano.
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 19esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Bologna Atalanta, Napoli Verona, Parma Inter, Torino Udinese e Lazio Fiorentina, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A Enilive 20242025. SEGUI IL LIVE DI LAZIO FIORENTINA . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Diretta Gol Serie A LIVE: Lazio Lecce 1-0, gol di Guendouzi! Fine primo tempo
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Udinese Napoli 0-0 e Fiorentina Verona 0-1, gol di Orban! Fine primo tempo
Tutto il calcio in; Roma-Genoa 3-1 oggi, Serie A. Gol e classifica aggiornata; Como Udinese, formazioni ufficiali e risultato in diretta live; Lazio - Napoli in Diretta Streaming | IT.
Parma-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: traversa di Ondrejka - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
LIVE Alle 20.45 Lazio-Fiorentina: Sarri schiera Guendouzi, Vanoli con Piccoli, Kean in panchina - La Viola cerca altri punti salvezza dopo il sucecsso in extremis sulla Cremonese ... gazzetta.it
Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina - Le partite in diretta - I nerazzurri arrivano dalla vittoria comoda contro il Bologna, mentre i gialloblù hanno par ... adnkronos.com
SERIE A I In campo Lazio-Fiorentina DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA - facebook.com facebook
SERIE A I In campo Parma-Inter DIRETTA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.