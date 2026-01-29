La serie di Prime Video dedicata a God of War ha già scelto il suo Thor. Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios hanno annunciato che Ólafur Darri Ólafsson, già visto in Severance, farà parte del cast. L’attesa per l’adattamento live-action cresce, mentre si svela il primo volto del dio nordico.

Il pantheon norreno di Prime Video continua a prendere forma. Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios hanno ufficialmente annunciato che Ólafur Darri Ólafsson ( Severance,) si è unito al cast dell’attesissimo adattamento live-action di God of War. Secondo l’aggiornamento proveniente da Deadline, l’attore islandese presterà il volto niente di meno che a Thor, il Dio del Tuono, in una versione che promette di essere profonda e tormentata. Con buona pace di Chris Hemsworth, il volto dell’eroe norreno nell’MCU. Un Dio del Tuono tra gloria e rovina Il Thor che vedremo in God of War non sarà l’eroe splendente dell’iconografia classica, ma un “gigante” segnato dalle cicatrici di guerre passate. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - God of War: la serie Prime Video ha trovato il suo Thor. Scelto Ólafur Darri Ólafsson

Approfondimenti su God of War Ólafur Darri Ólafsson

Dopo un’attenta selezione, Amazon e Sony Pictures Television hanno annunciato Ryan Hurst come interprete di Kratos nella serie TV di God of War.

