God of War | la serie Prime Video ha trovato il suo Thor Scelto Ólafur Darri Ólafsson

Da universalmovies.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La serie di Prime Video dedicata a God of War ha già scelto il suo Thor. Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios hanno annunciato che Ólafur Darri Ólafsson, già visto in Severance, farà parte del cast. L’attesa per l’adattamento live-action cresce, mentre si svela il primo volto del dio nordico.

Il pantheon norreno di  Prime Video  continua a prendere forma. Sony Pictures Television e Amazon MGM Studios hanno ufficialmente annunciato che  Ólafur Darri Ólafsson  ( Severance,) si è unito al cast dell’attesissimo adattamento live-action di  God of War. Secondo l’aggiornamento proveniente da Deadline, l’attore islandese presterà il volto niente di meno che a  Thor, il Dio del Tuono, in una versione che promette di essere profonda e tormentata. Con buona pace di Chris Hemsworth, il volto dell’eroe norreno nell’MCU. Un Dio del Tuono tra gloria e rovina Il Thor che vedremo in God of War non sarà l’eroe splendente dell’iconografia classica, ma un “gigante” segnato dalle cicatrici di guerre passate. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

god of war la serie prime video ha trovato il suo thor scelto 211lafur darri 211lafsson

© Universalmovies.it - God of War: la serie Prime Video ha trovato il suo Thor. Scelto Ólafur Darri Ólafsson

Approfondimenti su God of War Ólafur Darri Ólafsson

La serie TV di God of War ha trovato gli attori di Baldur e Thor, ecco chi sono per un leaker

God of War: la serie Amazon ha finalmente trovato il suo Kratos (approvato dai fan)

Dopo un’attenta selezione, Amazon e Sony Pictures Television hanno annunciato Ryan Hurst come interprete di Kratos nella serie TV di God of War.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su God of War Ólafur Darri Ólafsson

Argomenti discussi: God of War, il cast della serie Amazon si amplia: ecco chi interpreterà Heimdall; God of War, la star di Boots Max Parker presterà il volto a Heimdall; God of War, la serie TV ha scelto la sua Sif!; God of War: Max Parker entra nel cast della serie TV Prime Video nel ruolo di Heimdall.

god of war laLa serie God of War di Prime Video ha finalmente trovato il suo KratosPrime Video ha ufficializzato il ruolo di Ryan Hurst come Kratos nella prossima serie live-action di God of War. Conosciuto per i ruoli in Sons of Anarchy e The Walking Dead, Hurst ha anche doppiato T ... notebookcheck.it

god of war laGod of War, la star di Boots Max Parker presterà il volto a HeimdallMax Parker di Boots - serie tv LGBTQ+ ambientata nel mondo dei marines - si è unito al cast di God of War, serie tv Prime Video basata sull'omonimo videogioco per PlayStation a tema mitologico. tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.