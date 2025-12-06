La serie TV di God of War ha trovato gli attori di Baldur e Thor ecco chi sono per un leaker

La serie TV di God of War, prodotto da Amazon Prime Video e già rinnovato per due stagioni, continua a prendere forma e ora emergono nuovi dettagli sui possibili interpreti di Thor e Baldur. Si tratta di due figure centrali nella mitologia norrena esplorata da Kratos e Atreus, e la loro selezione è particolarmente attesa dai fan. Le ultime indiscrezioni, provenienti dall’affidabile insider DanielRPK (conosciuto anche come Daniel Richtman), parlano di due nomi che stanno già facendo discutere positivamente la community. Sebbene nulla sia ufficiale, GameRant riporta che le trattative in corso sembrano promettenti e mostrano come Amazon stia puntando su profili credibili per rendere giustizia ai personaggi creati da Santa Monica Studio. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - La serie TV di God of War ha trovato gli attori di Baldur e Thor, ecco chi sono per un leaker

