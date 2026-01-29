Gli arcieri ducali in assemblea Le nuove cariche

Gli arcieri di Urbino si sono ritrovati sabato al circolo Arci di Montesoffio per l’assemblea annuale. Durante l’incontro, hanno votato per scegliere il nuovo presidente e i membri del consiglio direttivo. La decisione è stata di mantenere una continuità, confermando le persone che già ricoprivano le cariche. La riunione si è svolta in modo tranquillo, con i soci che hanno espresso la loro preferenza in modo diretto e senza sorprese.

Gli arcieri urbinati si rinnovano nel segno della continuità: sabato, nel corso dell'assemblea tenutasi al circolo Arci di Montesoffio, si è tenuta la votazione per il rinnovo delle cariche di presidente e consiglio direttivo dell'associazione Arcieri di Urbino - Aquile Ducali. I soci, presenti numerosi, hanno eletto in prima votazione all'unanimità come nuovo presidente Claudio Fraternale (foto), che nel direttivo sarà affiancato da Jgor Arduini, Nicola Betti, Nicola Petricca e Tiziano Serafini. Nei prossimi quattro anni di mandato, il nuovo direttivo ha come obiettivo quello di portare avanti tutte le collaborazioni dentro e fuori la città che sono state instaurate negli ultimi anni, nonché la partecipazione ai vari campionati e tornei.

