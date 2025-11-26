Ultras gli scontri a Udine La versione dei rossoblù | Cariche ingiustificate

Scontri con le forze dell’ordine dopo la partita in trasferta con l’ Udinese sabato pomeriggio fuori dallo stadio, parlano i tifosi rossoblù. Emergono in queste ore altri elementi: oltre ai sette tra le forze dell’ordine, ci sarebbero circa 20 feriti anche tra i tifosi, coinvolte negli scontri anche delle ragazze. Intanto è stata diffusa una nota, a firma Curva Andrea Costa. Gli ultras scrivono: "Basta, ora parliamo noi". Alla luce di quanto accaduto a Udine, "teniamo a precisare che non siamo santi, ma non vogliamo nemmeno pagare per cose che non abbiamo fatto. La prassi secondo cui alla fine delle partite i pullman degli ospiti vengono scortati fino al casello autostradale è ormai consolidata da anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ultras, gli scontri a Udine. La versione dei rossoblù: "Cariche ingiustificate"

