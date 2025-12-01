Ex Ilva | assemblea dei lavoratori annunciate nuove proteste

Clima nuovamente caldo con i lavoratori ex Ilva pronti a nuove proteste con possibili blocchi al traffico. Oggi, lunedì 1 dicembre 2025, è stata fissata un'assemblea dei lavoratori alle ore 8 e nei giorni scorsi i sindacati avevano detto chiaramente che erano possibili nuove mobilitazioni. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Ex Ilva, domani l’assemblea dei lavoratori e possibili nuovi blocchi - facebook.com Vai su Facebook

Ex Ilva, per i sindacati è fumata nera : "Riprendiamo la nostra lotta" - L'incontro al ministero del Made in Italy a Roma tra i sindacati, gli enti locali e il ministro Adolfo Urso non è andato come si ... Secondo primocanale.it

Ex Ilva: assemblea dei lavoratori, annunciate nuove proteste - Clima teso dopo la 'fumata nera' nell'incontro a Roma, lunedì mattina saranno decise le iniziative da intraprendere ... Si legge su genovatoday.it

Ex Ilva Genova, domani assemblea: lavoratori pronti a nuove proteste e blocchi in città - IL SITO DELLA LIGURIA Lo scenario emerso dopo l'incontro al ministero del Made in Italy a Roma lascia nubi fosche sul futuro dell'ex Ilva di Genova Cornigliano. Scrive primocanale.it