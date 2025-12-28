Noi ci sacrifichiamo coi soldi loro mettono il sangue | le intercettazioni di Hannoun e i fondi a Hamas

Le recenti intercettazioni rivelano i dettagli di un’indagine che ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in presunti finanziamenti ad Hamas, attraverso associazioni di beneficenza italiane. Tra le persone coinvolte figurano anche Mohammed Hannoun. Le indagini evidenziano come alcuni soggetti abbiano utilizzato fondi benefici per scopi militari, sollevando questioni sulla trasparenza e la legalità delle attività di beneficenza in Italia.

«La maggior parte dei soldi vanno… alla Mugawama», ovvero la resistenza armata di Hamas. «Noi ci sacrifichiamo con i soldi e con il tempo, ma loro con il sangue». Queste le parole intercettate di Mohammed Hannoun, nell’ambito dell’inchiesta che ha porta - facebook.com facebook

