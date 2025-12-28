Noi ci sacrifichiamo coi soldi loro mettono il sangue | le intercettazioni di Hannoun e i fondi a Hamas

28 dic 2025

Le recenti intercettazioni rivelano i dettagli di un’indagine che ha portato all’arresto di nove persone coinvolte in presunti finanziamenti ad Hamas, attraverso associazioni di beneficenza italiane. Tra le persone coinvolte figurano anche Mohammed Hannoun. Le indagini evidenziano come alcuni soggetti abbiano utilizzato fondi benefici per scopi militari, sollevando questioni sulla trasparenza e la legalità delle attività di beneficenza in Italia.

Le carte dell'indagine che ha portato all'arresto di 9 persone su presunti finanziamenti ad Hamas a scopo militare tramite alcune associazioni di beneficenza italiane, tra cui Mohammed Hannoun. Nelle intercettazioni: "Sto pensando di rompere il pc dell'ufficio per eliminare le prove". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

