Milano | trattori bloccano il traffico intorno alla stazione centrale

A Milano, i trattori con bandiere tricolori hanno bloccato il traffico intorno alla stazione centrale, manifestando contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. Decine di mezzi agricoli si sono radunati in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, portando balle di fieno e suonando i clacson per esprimere il proprio dissenso.

