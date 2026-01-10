Annabella esce di casa con la bici e scompare nel nulla | ricerche disperate in tutta Italia

Annabella Martinelli è scomparsa mentre usciva di casa in bicicletta, suscitando grande preoccupazione tra familiari e cittadini. La sua sparizione ha portato a ricerche a livello nazionale, coinvolgendo forze dell’ordine e volontari. La vicenda ha coinvolto l’intera comunità di Teolo e la provincia di Padova, che si stanno mobilitando per trovare ogni possibile traccia.

La vicenda della scomparsa di Annabella Martinelli sta tenendo con il fiato sospeso l'intera comunità di Teolo e la provincia di Padova. La giovane di ventidue anni è svanita nel nulla la sera del 6 gennaio dopo essere uscita dalla propria abitazione per quello che doveva essere un semplice giro in bicicletta. Da quel momento della studentessa universitaria non si sono più avute notizie certe e l'angoscia dei familiari cresce con il passare delle ore mentre la macchina dei soccorsi lavora senza sosta per setacciare ogni angolo del territorio circostante. La ragazza è descritta come una persona metodica e impegnata nei suoi studi di giurisprudenza presso l'ateneo di Bologna e questo allontanamento improvviso appare del tutto inspiegabile a chi la conosce bene.

Annabella esce di casa con la bici e scompare nel nulla: ricerche disperate in tutta Italia - La vicenda della scomparsa di Annabella Martinelli sta tenendo con il fiato sospeso l'intera comunità di Teolo e la provincia di Padova. thesocialpost.it

Scomparsa studentessa di 22 anni, ricerche a Padova e mobilitazione sui social per Annabella Martinelli - La studentessa è sparita da Padova il 6 gennaio, Annabella Martinelli era uscita in bici intorno alle 20 e da allora non si hanno più notizie ... virgilio.it

