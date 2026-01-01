Il presidente della Provincia desidera esprimere i propri auguri di buon lavoro alla nuova giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico. La squadra, composta da professionisti di alto livello, si impegnerà a promuovere lo sviluppo e il benessere delle aree interne della regione, contribuendo a un’efficace attuazione delle politiche di crescita e sostegno territoriale.

“Auguri di buon lavoro alla nuova squadra della giunta regionale della Campania. Il presidente Roberto Fico ha schierato un gruppo di alto profilo che, siamo certi, lavorerà senza sosta per lo sviluppo, il benessere e la crescita delle aree interne”, dichiara il presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Nuova giunta regionale, Buonopane: “Squadra di Fico di alto profilo a sostegno delle aree interne”

Leggi anche: Campania, c’è la squadra di Roberto Fico: tutti i nomi della nuova giunta regionale

Leggi anche: Nuova giunta regionale, Fossi (Pd): “Profili istituzionali di alto livello nella squadra di Giani”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Provincia-Mobilità ferroviaria, nei prossimi giorni il presidente Buonopane incontrera’Luca Cascone, presidente commissione trasporti regione Campania.

Nuova Giunta Regionale in Campania: Scopri i Nomi e le Deleghe di Fico - La nuova giunta della Campania è ufficialmente insediata, con nomine strategiche e deleghe mirate per un governo regionale più efficiente e reattivo. notizie.it