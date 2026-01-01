Nuova giunta regionale Buonopane | Squadra di Fico di alto profilo a sostegno delle aree interne
Il presidente della Provincia desidera esprimere i propri auguri di buon lavoro alla nuova giunta regionale della Campania, guidata dal presidente Roberto Fico. La squadra, composta da professionisti di alto livello, si impegnerà a promuovere lo sviluppo e il benessere delle aree interne della regione, contribuendo a un’efficace attuazione delle politiche di crescita e sostegno territoriale.
"Auguri di buon lavoro alla nuova squadra della giunta regionale della Campania. Il presidente Roberto Fico ha schierato un gruppo di alto profilo che, siamo certi, lavorerà senza sosta per lo sviluppo, il benessere e la crescita delle aree interne", dichiara il presidente della Provincia.
