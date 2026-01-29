In Giunta regionale Campania delibere su disoccupati di lunga durata aree interne borse di studio e Artecard

Questa mattina la Giunta regionale della Campania ha approvato diverse delibere. Tra le decisioni, ci sono interventi per i disoccupati di lunga durata, progetti per le aree interne e nuove iniziative sulle borse di studio e l’Artecard. La seconda seduta della legislatura Fico si è concentrata su questi temi, con l’obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze di diverse categorie di cittadini.

