Esplosione nella notte a Palagonia assalto al bancomat Unicredit

Nella notte a Palagonia, una banda criminale ha fatto esplodere un bancomat presso la filiale di Unicredit, riuscendo a portare via la cassaforte esterna. L’evento ha provocato sdegno e preoccupazione tra i residenti, mentre le forze dell’ordine sono impegnate nelle indagini per identificare i responsabili.

Banda del bancomat in azione la notte scorsa a Palagonia dove, utilizzando dell' esplosivo, è riuscita a portare via la cassaforte esterna della filiale di Unicredit. Secondo le prime informazioni pare che ad agire siano stati almeno in tre rapinatori. Indagano i carabinieri della compagnia di Palagonia e del comando provinciale di Catania.

Palagonia, assalto con esplosivo a bancomat - Banda del bancomat in azione la notte scorsa a Palagonia dove, utilizzando dell'esplosivo, è riuscita a portare via la cassaforte esterna della filiale di Unicredit. rainews.it

